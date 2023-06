Jean Glavany raconte sa Méditerranée ce soir à Trémolat

Figure du parti socialiste, Jean Glavany a occupé les plus hautes fonctions d'état, député des Hautes-Pyrénées, proche collaborateur de François Mitterrand, ministre de l'agriculture et directeur de campagne de Lionel Jospin en 2002. Un homme habitué aux remous de la vie politique française mais aussi de la vie en mer. Marin depuis l'adolescence, il a entrepris un long voyage en mer Méditerranée, sur les pas d'Ulysse, à la rencontre des peuples qui borde la grande bleu.

Des souvenirs de voyage qu'il a couchés dans un livre édité en 2021 chez Edisens, 3000 ans après Ulysse est le journal d'un républicain universaliste, partageant ses rencontres, ses souvenirs et ses réflexions sur un territoire complexe. Complexe parce qu'il abrite les 3 religions monothéistes, souvent synonyme de rivalité et de guerre. Complexe parce que son attractivité touristique menace ses ressources naturelles, complexe car il est la seule frontière entre les "pays pauvres" du sud et les "pays riches" de l'Europe.

Affiche conférence Jean Glavany - La cerise sous le chapeau

Jean Glavany présentera son livre et ses souvenirs de voyage, le vendredi 16 juin à 18h dans la salle du grenier de Trémolat. Une rencontre organisée par l'association la cerise sous le chapeau.