Jean-Isaac Tresca, le dernier résistant du maquis des Glières dans les Alpes, est mort

La mort du dernier combattant du maquis des Glières : Jean Isaac-Tresca est décédé à 104 ans en début de semaine. Le président de la République l'a annoncé dans un tweet ce mercredi soir. Son neveu, Jean-Baptiste Isaac, directeur à la rédaction du journal Le Parisien, l'a aussi écrit sur son compte Twitter, plus tôt en début de semaine. "Adieu cher oncle", écrit-il.

"Un résistant qui n'a jamais cherché la gloire mais a dit non à l'occupant"

Jean Isaac-Tresca, c'était "Pasquier", son pseudonyme dans les troupes de Tom Morel, le chef des combattants des Glières. "Un résistant qui n’a jamais cherché la gloire mais a dit non à l’occupant", écrit encore son neveu, en citant un article du journal Ouest France, en mai 2019.

Né à Lyon 1918, il a fait partie des 460 militaires du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy : des hommes de l'Armée secrète, réfractaires du Service Travail Obligatoire, communistes, francs-tireurs et partisans ou républicains espagnols, qui se sont installés dans le maquis des Glières, à l'hiver 1944. Dans un communiqué, l'Elysée lui rend hommage : "Sous le pseudonyme de Pasquier, Jean Isaac-Tresca agit non plus comme une ombre, dans l'anonymat des sabotages nocturnes et de la guérilla, mais à visage découvert, dans la frontalité des combats", ajoute la présidence dans son communiqué.

Le maquis des Glières a remporté de nombreuses victoires face aux Allemands : toute une division de la Wehrmacht, appuyée par la Luftwaffe, l'artillerie lourde et la Milice française furent dépêchées sur place, dès le 23 mars 1944. "Un ennemi dix fois plus nombreux", écrit l'Elysée. "Les Résistants "combattirent valeureusement jusqu'au 26 mars où, cernés, ils "sonnèrent le repli et se séparèrent pour mieux se faufiler entre les mailles étroites du filet ennemi".

129 d'entre eux ont été tués, tandis que d'autres furent capturés, torturés, déportés. Après la guerre, Jean Isaac-Tresca est devenu ingénieur. Il a notamment vécu au Japon. Le 31 mars 2019, Emmanuel Macron avait commémoré, avec l'ancien président Nicolas Sarkozy, le 75e anniversaire des combats du plateau des Glières à la nécropole nationale de Morette, à Thônes en Haute-Savoie.