Jean-Jack Meunier, voix de France Bleu et du sport orléanais est décédé

C'est avec une immense tristesse que les équipes de France Bleu Orléans ont appris le décès de Jean-Jack Meunier, qui fut pendant de nombreuses années l'un des commentateurs sportifs de la station. "JJ" était présent dès les débuts de la locale de Radio France à Orléans, à travers laquelle il a partagé sur les ondes sa passion pour le sport et particulièrement le rugby. Son cœur se partageait entre le Rugby Club Orléanais dont il a longtemps commenté les résultats au stade Marcel Garcin, et les rouges et noirs de l'US Pithiviers, sa ville d'origine.

Jean-Jack Meunier nous avait fait vivre l'épopée en Coupe de France des footballeurs de l'US Orléans qui avaient éliminés le PSG en huitième de finale en 1989 au Parc des Princes. Sa voix avait également rythmé les exploits du CJF Fleury Loiret Handball en championnat mais aussi en coupe d'Europe. Personnage chaleureux, volontiers fêtard, "JJ" utilisait aussi sa voix pour pousser la chansonnette, bien aidé par un vaste répertoire allant de Boby Lapointe à Bruce Spingsteen. Les obsèques de Jean-Jack Meunier seront célébrées le mardi 16 mai au cimetière des Ifs de Saran. A Claire, ses deux enfants et ses trois petits-enfants, France Bleu Orléans adresse ses plus sincères condoléances.