Jean Jacques Auduc, plus jeune résistant de la Sarthe, est mort à 86 ans

C’était une figure de la Résistance sarthoise. Jean-Jacques Auduc est mort ce jeudi à 86 ans. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, alors âgé de seulement 11 ans, il avait suivi sa famille dans la Résistance, en tant qu’agent de liaison.

Il était le dernier survivant du réseau Buckmaster, un réseau chapeauté par Londres chargé des renseignements, sabotages et parachutages d’armes. Jean-Jacques Auduc était un des plus jeunes résistants de France. Il était agent de liaison c'est à dire que c'est lui qui transmettait des messages, alors que les adultes étaient très contrôlés à l'époque.

Le réseau finira pourtant par tomber. Il est démantelé en 1943. La famille Auduc a payé un lourd tribut pour son engagement. Les deux parents sont déportés. La mère Renée, décède quelques mois après son retour de Ravensbrück.

Je salue la mémoire de Jean-Jacques AUDUC, l'un des derniers résistants sarthois. Un homme engagé pour transmettre de nobles valeurs. pic.twitter.com/EVKhLF6an1 — Christophe COUNIL (@ChCounil) August 25, 2017

Un rôle clé dans la Résistance

A l’annonce de sa mort, Yves Voisin, représentant de la Fédération des déportés, internés résistants et patriotes, n’est pas surpris. « Il était diminué depuis quelques temps, mais continuait à s’engager dans les actions de transmission autour de la Résistance », insiste-t-il. Et Yves Voisin de détailler le rôle de petite main de Jean-Jacques Auduc. « Il partait de chez ses parents, qui lui donnaient des messages à transférer en Angleterre en allant à l’Hotel de la Calandre. Il avait donc dans le guidon de son vélo le message qui était roulé, et le glissait en arrivant dans un radiateur hors service. » Avant qu’un autre intermédiaire ne prenne le relai.

"J'avais confiance en mes parents. S'ils m'embarquaient dans une histoire comme ça, c'est parce qu'il fallait que ce soit fait." Jean-Jacques Auduc, en juin 2014

Une prise de risques courageuse pour un enfant de cet âge. « A 11 ou 12 ans, on a beaucoup d’insouciance. Les enfants n’ont pas peur », analyse Yves Voisin. Une explication corroborée par Jean-Jacques Auduc, invité par France Bleu en 2014. « J’avais confiance en mes parents, et je pensais que s’ils m’embarquaient dans une histoire comme ça, c’est parce qu’il fallait que ce soit fait. Toutes les rues du Mans étaient barrées, il n’y avait qu’un enfant pour passer et transporter les messages. »

