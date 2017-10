Jean-Jacques Borne, coach de l'équipe de France de pâtisserie, dénonce "le non respect des règles" de la Coupe du Monde

Les trois pâtissiers ligériens visaient le titre de Champions du monde, mais ils ont terminé au pied du podium. Un résultat qui n'est pas à la hauteur de leur niveau selon leur coach, Jean-Jacques Borne. Pour lui, le jury n'a pas fait respecter les règles du concours.

Des équipes qui réalisent deux œuvres au lieu de trois et restent en compétition, des pays qui n'avaient pas l'aide d'un traducteur ... Les irrégularités pointées du doigt par Jean-Jacques Borne, le coach de l'équipe de France de pâtisserie, composée de trois ligériens, sont nombreuses.

Je leur ait toujours dit que s'ils perdaient ce n'était pas grave, s'il y avait plus fort qu'eux, mais là ce n'est pas le cas" Jean-Jacques Borne, coach de l'équipe de France de pâtisserie.

Guillaume Abrevoir, Nabil Barina et Julien Jallat visaient la première place et le titre de Champions du monde à Milan, ce week-end. "Je leur ai toujours dit que s'ils perdaient ce n'était pas grave, s'il y avait plus fort qu'eux, explique Jean-Jacques Borne, leur coach, mais là ce n'est pas le cas."

Une lettre de réclamation adressée à la Fédération internationale de pâtisserie

Dès son retour en France, le coach s'est empressé d'adresser un courrier de réclamations à la Fédération internationale de pâtisserie : "Je ne fais pas le mauvais perdant. Nous on a respecté les règles d'un bout à l'autre. A un moment, le président du jury aurait dû prendre une décision et dire "bon cette équipe a fait du bon travail, mais ils ont fait deux œuvres au lieu de trois", et donc les éliminer.

Jean-Jacques Borne l'assure : si son courrier reste sans réponse d'ici deux jours, il le publiera sur les réseaux sociaux, "un gros pavé dans la mare, pour la France, pour les autres pays qui se sont fait avoir. C'est injuste, et je n'aime pas l'injustice.'"