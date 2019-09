Jean Lassalle sur la PMA, "un combat contre nature"

Pays Basque, France

Il le dit haut et fort, Jean Lassalle est fermement opposé à l'ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) à toutes les femmes. L'article a été adopté ce vendredi 27 septembre à l'Assemblée Nationale, mais le projet de loi relatif à la bioéthique doit encore être voté en séance plénière le 15 octobre. "Jusqu'où ira-t-on dans notre combat contre nature?" s'interroge le député de la circonscription basco-béarnaise, argumentant que derrière la PMA, se pose la question de la GPA, la gestation pour autrui.

Hypocrisie

"Nous n'avons pas les études d'impact nécessaires pour légaliser la PMA" ajoute Jean Lassalle. Selon lui, cette loi sera suivie par la GPA. "C'est inévitable" explique l'élu de Lourdios-Ichère, "comme la PMA donnera satisfaction aux couples féminins, il faudra donner satisfaction aux couples masculins."

C'est uniquement par hypocrisie que tout cela n'est pas mis sur la table !

"Je ne sais pas jusqu'où nous allons aller dans notre lutte contre la nature, dans notre combat contre nature" conclut le député.

"Nous n'avons pas les études d'impact nécessaires" estime Jean Lassalle Copier

Dialogue

Sans attendre, les Bascos ont répondu au député. Sur le manque d'expertises, "l'argumentaire est léger" regrette Beñat Gachen, président de l'association LGBT du Pays Basque. "Il vaut mieux qu'il arrête de reprendre les ritournelles de la Manif pour Tous et qu'il travaille un peu plus ses dossiers : des études scientifiques, il y en a par dizaines et centaines !"

"On avait interpellé Jean Lassalle, il ne nous avait pas donné de retour" - Beñat Gachen, président des Bascos Copier

Les bascos renouvellent officiellement leur invitation, ils proposent à Jean Lassalle de rencontrer un couple de sa circonscription qui a eu recours à la procréation médicalement assistée pour avoir un enfant. Le député a promis de les recevoir mais il compte tout de même voter contre le projet de loi relatif à la bioéthique.