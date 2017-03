Jean Leonetti : "C'est la cacophonie à droite. Il faut que ça s'arrête, je soutiens François Fillon"

Jean Leonetti prend position ce mardi pour François Fillon. Il espère que la crise à droite va s'arrêter.

Jean Leonetti était notre invité ce mardi matin à 7h50 sur France Bleu Azur. Le député maire d'Antibes nous a parlé de la crise qui touche la droite actuellement.

"Il faut arrêter de parler de nous, nous devons parler aux français".

Plusieurs élus de droite ne soutiennent plus François Fillon, alors que le comité du parti a pris position en faveur du candidat de la droite. Pour Jean Leonetti : "c'est la cacophonie. Au lieu de parler de nous il faut parler des français mais aujourd'hui on est obligé de justifier pourquoi on est pour tel ou tel personne. C'est de l'entre-soi politique insupportable pour le citoyen. Alain Juppé a expliqué qu'il n'était pas candidat, je soutiens François Fillon mais il doit expliquer ses erreurs, et surtout il doit expliquer comment ses erreurs ne se reproduiront plus dans notre pays."