Jean-Louis Étienne à Talant ce lundi pour évoquer l'état de la planète : "On peut encore changer les choses"

Célèbre explorateur et médecin Jean-Louis Étienne est à Talant ce lundi soir pour une conférence sur le dérèglement climatique. "L'homme est un mutant surdoué, un super-prédateur pour la planète mais on a pris conscience de la situation" et on peut changer la donne positive-t-il pour France Bleu.