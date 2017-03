Jean-Louis Triaud aux Girondins de Bordeaux : 21 ans et 6 trophées

Une page se tourne aux Girondins de Bordeaux. Jean-Louis Triaud tire sa révérence et laisse la place à Stéphane Martin. En 21 ans de présidence, il aura remporté six titres et fait le bonheur des micros et caméras par ses répliques souvent cinglantes.

On ne le verra plus se promener, la moue râleuse, cigarette au bec, sur les pelouses de France, prêt à dégainer, face aux micros et caméras, la réplique qui fait mal à la moindre contre-performance des Girondins de Bordeaux. Jean-Louis Triaud tourne la page de 21 ans de présidence.

Successeur d'Alain Afflelou en 1996

Jean-Louis Triaud restera dans l'histoire du club, comme celui qui a fait venir l'actionnaire majoritaire du club M6 en 1999, trois ans après avoir succédé à Alain Afflelou le lunetier,, qui venait de perdre la finale de la Coupe de l'UEFA 1996 face au Bayern Munich. Il restera aussi comme le président aux six trophées en 21 ans, deux championnats en 1999 et 2009, trois coupe de la Ligue en 2002 2007 et 2009, et une coupe de France; le dernier titre décroché en 2013 face à Evian. Une présidence plutôt prolifique puisqu'il faut aussi y ajouter 14 qualifications européennes.

Bonne pioche avec Laurent Blanc

C'est lui qui donne sa chance à Laurent Blanc comme entraîneur : premier essai sur un banc et coup de maître avec le titre en 2009 emmené par Yoann Gourcuff ou Marouane Chamakh. C'est encore lui qui a failli faire venir Zidane l'an passé, et qui s'est planté en recrutant Jean Tigana ou Willy Sagnol, viré en 2016.

"Perdre quelques kilos" et améliorer son handicap au golf

Après un faux départ en 2002, pour retourner à plein temps dans ses vignes, Jean-Louis Triaud est aujourd'hui remercié, à l'âge de 67 ans. Après avoir déjà cédé son domaine à ses enfants l'an dernier, il entend se consacrer à sa femme, à son handicap au golf, et veut aussi "perdre quelques kilos", mais il "n'arrêtera pas la cigarette".

Il était le plus vieux patron encore en exercice en Ligue 1 avec Louis Nicollin, investi dans le sport et notamment le foot à Montpellier depuis 1974.

►La réaction des internautes au départ de Jean-Louis Triaud

Des analyses souvent savoureuses

Jean-Louis Triaud c'était aussi de belles sorties devant les journalistes : "ça ne relève plus du foot mais de la psychiatrie", ou encore "tu as l'enregistrement de la semaine dernière ? Bah tu le repasses", ou "de la bouillie". C'est à réécouter ici :

Son pire souvenir ? La demi-finale face à Calais

C'était en 2000. "La demi-finale de la coupe de France perdue contre Calais" (qui s'inclinera ensuite en finale contre Nantes), "contre un boulanger, un mécanicien ou je sais pas quoi !"

