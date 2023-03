Jean-Luc Mélenchon appelle à un "déferlement" de millions de manifestants ce jeudi

Après son passage à Ax-les-Thermes (Ariège) ce mardi pour apporter son soutien à Bénédicte Taurine avant les élections législatives partielles de ce week-end, Jean-Luc Mélenchon a fait un détour par le centre-ville de Toulouse. L'occasion pour le leader de La France Insoumise de revenir sur l'interview qu'a donnée Emmanuel Macron quelques minutes plus tôt sur TF1 et France 2.

L'interview à peine terminée sur les écrans des télévisions installées pour l'occasion dans le bar, le leader de la France Insoumise fait son entrée et s'installe derrière les micros. "Le président de la République vient une fois de plus de parler pour ne rien dire, ce qui est certain c'est qu'il aura mis son imagination en grève, c'est une contribution qui est appréciée", lâche Jean-Luc Mélenchon le sourire aux lèvres.

Un appel à la mobilisation massive

"Comment peut-on mentir avec autant d'arrogance ?" interroge Jean-Luc Mélenchon. "Plus le temps passe et plus on a le sentiment que cet homme vit en dehors de toute réalité", martèle le leader de La France Insoumise.

Pour lui une seule solution possible pour Emmanuel Macron et son gouvernement : "le Président n'a pas d'autres perspectives à son horizon que le retrait d'une loi dont personne ne veut, sauf lui."

Jean-Luc Mélenchon espère que la grève de ce jeudi 23 mars sera suivie en France : "il faut déferler par millions dans les rues de manière à ce que tout le monde puisse se rendre compte que la volonté populaire de refuser cette réforme est intacte."

Après une bonne demi-heure d'intervention devant les médias, le leader de La France Insoumise finit par conclure : "vous savez, il faut faire suffisamment peur hélas aux bourgeois pour qu'ils ouvrent le portefeuille."