Jean-Luc Moudenc veut "une place du Capitole plus agréable dès l'été 2023"

"C'est un peu vide, il n'y a pas beaucoup de vert." Ou encore : "J'aimerais de l'ombragé pour l'été. Je reste souvent ici l'été et sous 40 degrés c'est difficile. Même pour le tourisme, ça peut être une chouette place avec un peu plus de verdure. On a tout à y gagner." Voilà ce que l'on peut entendre lorsque l'on tend notre micro aux Toulousains ou touristes présents sur la place principale de Toulouse. Invitée à se pencher sur la végétalisation de la place du Capitole lors de cette consultation citoyenne , la mairie prend le sujet à cœur.

"Je suis comme tous les Toulousains, c'est infernal l'été." - Jean-Luc Moudenc

Mais il y a des obstacles infranchissables : on ne pourra jamais planter des arbres en pleine terre. "Je suis comme tous les Toulousains et je trouve que cette place est infernale l'été quand on est en plein cagnard, confie le maire_. Mais il y a plusieurs contraintes : il y a d'abord le parking souterrain. On ne peut pas creuser. La portance de la place est également limitée sinon il y aurait du danger. Par ailleurs, c'est une place qui appartient à tous les Toulousains et qui a une forte charge symbolique. Il s'y déroule beaucoup de manifestations de tous ordres. Il faut le préserver. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas envisager quelque chose qui serait pérenne. Sinon, tous ces usages ne seraient plus possible. Je ne veux pas être celui qui les prive de tout ça. Il y a également une troisième difficulté : on est sur un monument historique avec une façade du 18e siècle. On ne peut pas masque de manière permanente cette façade. L'architecte des bâtiments de France censurerait le projet",_ explique le maire Jean-Luc Moudenc.

Des toiles ou des bacs temporaires

Des arbres de façon définitive, c'est non. En revanche, avoir moins chaud l'été, c'est possible. Et le maire veut aller vite :

"Ce que je veux, c'est que pendant les trois mois d'été, cette place du Capitole soit beaucoup plus agréable pour tous les visiteurs, explique Jean-Luc Moudenc_. Cela veut dire une végétalisation légère avec certains bacs et des végétaux grimpants. On peut imaginer aussi des toiles, comme ça se fait en Espagne. Il faut se creuser le cerveau pour trouver des solutions un peu originales. Mes services m'ont proposé des premières solutions qui ne me satisfont pas._ Je veux que les Toulousains et les visiteurs puissent bénéficier d'une place du Capitole plus agréable dès l'été 2023, sans attendre davantage."