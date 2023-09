Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, et une dizaine d'élus réclament un plan contre le trafic de drogue

Lors de sa conférence de presse de rentrée, il y a huit jours, Jean Luc Moudenc, maire de Toulouse, avait déjà signalé son inquiétude face au trafic de drogue. Il tire à nouveau la sonnette d'alarme dans une tribune publiée dans le journal Le Monde . Lui et des dizaines d'élus de France Urbaine réclament un plan national et européen contre le trafic de drogue.

"S'attaquer au portefeuille des trafiquants"

Dans cette tribune, ces maires dénoncent une professionnalisation du crime et demandent de "s'attaquer pleinement au portefeuille des trafiquants", de territorialiser davantage les moyens de la justice avec une "task force" autour du préfet, procureur et maire. Ils veulent aussi une politique de santé publique pérenne.

"Il n’y a pas un mois au cours duquel l’actualité n’est pas rythmée par des faits divers sur fond de trafic de stupéfiants", écrivent les élus. A Toulouse, le quartier Empalot , notamment, est le théâtre de coups de feu et de blessés par balles de plus en plus fréquents.

Parmi les autres signataires, on trouve la maire de Nantes, le maire de Grenoble, de Nice, de Cannes ou encore de Caen.