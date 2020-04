"Une bonne chose" : Jean-Luc Moudenc satisfait après les annonces d'Emmanuel Macron

"Ce discours a l'avantage de fixer un cap beaucoup plus clair que les précédentes allocutions avec une date, une méthode". Au moment de tirer le bilan de l'allocution d'Emmanuel Macron aux Français, ce lundi 13 avril, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc se voulait plutôt positif. Le Président de la République a en effet fixé une date de début de déconfinement, le 11 mai. Il a également donné quelques pistes sur la manière dont le gouvernement avait prévu de gérer les choses. Une prise de parole appréciée par Jean-Luc Moudenc, le président de France Urbaine qui reprochait à l'État, dans une interview au Journal du Dimanche, de "tout décider dans son coin".

Jean-Luc Moudenc se dit toujours "inquiet", en ce qui concerne l'économie, "le Président m'a semblé conscient du problème, il a parlé du secteur événementiel, il a annoncé une aide aux plus précaires, ce qui me semble très important". Le maire de Toulouse attend maintenant de la part du gouvernement des mesures traduisant ces intentions.

Sur les questions de santé en sortie de crise, le Président de la République a fait des annonces sur le port du masque, la politique de tests : "on était énormément sollicités par la population, ce qu'on attend est beaucoup plus clair", se satisfait Jean-Luc Moudenc, qui a apprécié également le fait qu'Emmanuel Macron parle à plusieurs reprises des maires et employés municipaux lors de son allocution. Le maire de Toulouse doit désormais évoquer "le faire", les détails pratiques de ce déconfinement, avec Edouard Philippe, cette semaine.