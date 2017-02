Jean-Luc Videlaine : "Rien ne démontre que la menace terroriste est sur une phase décroissante"

Le préfet du Var dresse le bilan sécuritaire pour l'année 2016. Avec un gros point noir : l'augmentation du nombre de cambriolages. Jean-Luc Videlaine évoque aussi la lutte contre le radicalisme après l'interpellation de trois hommes soupçonnés de préparer un attentat. Entretien.

On constate une baisse (zone police) ou une quasi stabilisation (zone gendarmerie) de la délinquance en 2016. Mais les cambriolages ont augmenté de plus de 16%.

En zone rurale, la délinquance augmente de moins de 1%, donc c'est une quasi-stabilisation. Le point noir, quelles que soient les zones concernées, reste les cambriolages. Ce n'est pas une délinquance d'opportunité ou une impulsion. Les gendarmes et les policiers sont confrontés à des bandes organisées, quasiment professionnalisées et qui peuvent dans certains cas commettre plusieurs méfaits par jour.

L'autre difficulté rencontrée, c'est la lutte contre le trafic de drogue. C'est un peu le tonneau des Danaïdes, une mission sans fin ?

C'est un effort permanent, notamment en zone urbaine, mais aussi en zone rurale. Une équipe mise sous les verrous peut se voir remplacer par une autre équipe très vite, étant donné que le marché continue à exister. Pour autant, les policiers et les gendarmes ne sont pas découragés.

La menace sur le territoire national reste "réelle"

Avec le plan vigipirate, les forces de l'ordre sont très sollicitées et les patrouilles moins nombreuses, cela pèse sur l'action contre la délinquance ?

C'est surtout la sécurisation au cours de l'année dernière d'événements festifs ou sportifs qui a été une charge supplémentaire. Et quand on fait ça, il est plus difficile de faire autre chose. Il faut quand même noter que certaines actions comme ce qu'on appelle les "contrôles de flux", les contrôles sur la route, ont plusieurs buts à la fois. Une vocation de sécurité routière et de sécurité globale, y compris antiterroriste, mais ils peuvent aussi - avec les réquisitions du parquet - permettre de mettre la main sur des cambrioleurs avant ou après leurs méfaits.

Sur le plan de la lutte antiterroriste, trois hommes ont été interpellés cette semaine dont un jeune Marseillais, la menace est toujours aussi importante ?

Les propos tenus tant au niveau local que national ont toujours été dans ce sens effectivement. Rien ne démontre que la menace est sur une phase décroissante et la vigilance tant des services spécialisés que des forces de sécurité intérieure généralistes restent constante et intense.

Le basculement vers l'intégrisme reste le même, via Internet d'abord, avec des jeunes qui "se motivent" et décident de partir en Syrie ou de frapper la France.

C'est un schéma fréquent étant entendu que la velléité de départ en Syrie est sans doute moins intense qu'il y a quelques mois en raison de l'évolution de la situation sur place. On a l'impression que la chose est moins d'actualité, pour autant le risque de passage à l'acte sur le territoire national lui reste réel.