Jean-Marc Roubaud quitte la présidence du Grand-Avignon et renonce aux municipales

Jean-Marc Roubaud est un homme discret et secret. Il l'a démontré une nouvelle fois ce mercredi matin en annonçant, à la surprise générale, sa décision de quitter la présidence du Grand Avignon et de renoncer à se présenter aux prochaines élections municipales à Avignon.

L'actuel Maire de Villeneuve-lès-Avignon explique sa double décision par son âge (69 ans en 2020), son désir de promouvoir des jeunes et le fait qu'une fonction élective "n'est pas une rente." Jean-Marc Roubaud quitte la présidence de la communauté d'agglomération et n'engagera pas de nouveaux projets "par sagesse à l'égard du futur élu." Il a choisi Patrick Vacaris, vice-président et conseiller municipal de Rochefort-du-Gard, pour lui succéder à la tête du Grand Avignon jusqu'au prochain renouvellement, issu des élections municipales de 2020.

Les cartes redistribuées à un an de l'élection

La double décision annoncée par Jean-Marc Roubaud ce mercredi matin redistribue complètement les cartes à un an du scrutin municipal. À ce jour, un seul candidat s'est officiellement déclaré. Le conseiller régional Les Républicains Michel Bissière, désormais futur adversaire de la maire sortante Cécile Helle, très probablement candidate à sa succession dans un an même s'il elle entretient elle aussi, le suspense. Il y a fort à parier que le retrait surprise de Jean-Marc Roubaud suscite de nouvelles candidatures très rapidement.