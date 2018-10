Saint-Ouën-des-Toits, France

Il a 81 ans. Il a vraiment commencé la course automobile à l'âge de 65 ans, et samedi il participe à une course de vieilles voitures à Magny-Cours, l'Historic Tour. Jean Mercier est certainement le pilote le plus âgé de la Mayenne. Un ancien soldat de la guerre d'Algérie, qui vit depuis des années dans son atelier de Saint-Ouen-des-Toits. C'est devenu une légende des Paddocks dans le monde amateur de l'automobile. Et même s'il s'est mis très tard à courir sur les circuits, la course c'est sa passion depuis tout petit.

"À l'âge de douze ans, en 1949, je suis allé aux 24H du Mans. Je ne savais pas ce que c'était moi à l'époque une voiture de course. J'ai vu ce que c'était qu'une course et ça a tout déclenché. Depuis ce jour-là je suis passionné. En revenant de l'armée, j'ai fait quelques rallyes avec une Dauphine. Mais après je me suis arrêté, je n'avais plus le temps et plus les moyens. Et puis je ne pouvais pas laisser mes clients en rade [il était mécanicien, ndlr] pour aller faire le guignol le week-end sur les circuits (rires)"

Jean Mercier n'a pas le soutien d'un sponsor et c'est un choix. Le pilote n'a pas non plus d'objectif pour l'Historic Tour ce samedi, à part prendre du plaisir !

