Jean-Michel Blanquer relaie une parodie pour défendre l'ouverture des écoles, son autrice lui répond

Jean-Michel Blanquer pensait avoir trouvé la réponse à ses détracteurs qui réclament la fermeture des écoles. Le ministre de l'Education nationale a posté une parodie d'"Another Brick in the wall" des Pink Floyd sur son compte Twitter. Dans cette vidéo, tournée en Californie, des adultes et des enfants américains chantent en chœur pour faire passer un message "Laissez les enfants retourner à l'école".

"Nous avons juste besoin d’apprendre en personne / Nous ne pouvons pas être en ligne toute la journée"

L'autrice de la parodie rappelle au ministre que le contexte californien est différent

Cette publication a suscité des réactions de colère chez certains internautes alors que la situation sanitaire se dégrade dans les écoles françaises. L'auteure de la parodie qui vit en Californie s'est même étonnée de cette récupération. Sur Twitter, elle répond à Jean-Michel Blanquer et lui rappelle que chez elle, les écoles sont fermées depuis un an et que les profs sont déjà vaccinés. Le contexte californien est donc bien différent du contexte français.