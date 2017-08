"Jean-Michel Lambert était un type bien" Eric Yung, auteur de la préface du livre de l'ancien magistrat

Le roman de Jean-Michel Lambert vient de sortir. L'intrigue se déroule au Mans. Rencontre avec Eric Yung qui a fait la préface.

Pas facile de parler d'un livre dont l'auteur s'est suicidé un mois avant la publication de l'ouvrage. C'est ce qu'a tenté de faire le journaliste Eric Yung en écrivant la préface.

Notre dernier entretien a duré quatre heures

"C'est troublant et c'est difficile de rédiger la préface d'un roman dont l'auteur s'est suicidé" nous dit Eric Yung. "Il fallait réussir à le présenter de la meilleure manière car en plus, je pense que c'est son meilleur livre, le mieux abouti. C'était vraiment un type bien. Je ne le connaissais pas en tant que juge d'instruction mais en tant qu'homme. Ça fait plus de 17 ans que l'on se connaissait et que l'on se fréquentait notamment dans des salons du livre. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mois de mai. On a parlé pendant plus de quatre heures, il m'a parlé beaucoup de sa reconstruction. Et ce qu'il voulait dire par là c'était qu'il avait surmonté toutes les épreuves. C'était seulement quelques jours avant les nouveaux rebondissements de l'affaire Grégory. Il n'avait pas de cicatrice le juge Lambert, pour moi, il avait des plaies ouvertes".

Les similitudes entre le livre et l'affaire Grégory

Il y a plusieurs rapprochements entre le livre et l'affaire Grégory souligne le journaliste Eric Yung, auteur de la préface du livre de Jean-Michel Lambert. "La plus dramatique, c'est le suicide de l'un des ses personnages qui se suicide en se mettant un sac sur la tête, de la même manière que Jean-Michel. Autre ressemblance, avec le personnage d'un avocat qui ressemble à l'auteur; et enfin autre personnage, celui d'une adolescente où l'on retrouve des similitudes avec Murielle Bolle".

Témoins à charge par Jean-Michel Lambert, paru aux éditions De Borée