Jean Moulin le Finistérien, commémorations 80 ans après la disparition du Résistant

Jean Moulin a disparu le 8 juillet 1943, et 80 ans après sa mort, de nombreuses commémorations sont programmées dans le Finistère. Figure de la Seconde guerre mondiale, il avait créé sous l'égide du Général de Gaulle, le Conseil national de la Résistance. Né à Bézier, il avait été arrêté par la Gestapo à Metz, torturé, et avait succombé dans le train qui le conduisait en Allemagne le 8 juillet 1943.

ⓘ Publicité

Le Résistant avait également eu sa période finistérienne, racontée par Frédéric Morvan-Houart, membre du comité du Prix de la Résistance et de la Déportation pour le Finistère et enseignant au lycée Sainte-Thérèse de Quimper.

France Bleu Breizh Izel : Jean Moulin a déjà été sous-préfet du Finistère.

Frédéric Morvan-Houart : Oui, et le plus jeune sous-préfet de l'histoire de la préfectorale en France, à 26 ans, sous-préfet à Châteaulin.

Et il a marqué également le Finistère pour beaucoup d'autres choses.

Oui, son passage en Finistère a été déterminant pour lui, dans sa carrière notamment. L'accès à cette sous-préfecture lui a permis de monter dans la hiérarchie de la préfectorale rapidement. Et puis, c'est aussi un moment dans sa vie privée très riche, puisqu'il était à la fois effectivement un excellent administrateur et un artiste. En Finistère, il va avoir une expérience, des rencontres qui vont être déterminantes pour sa carrière future et pour son côté artistique.

C'est l'époque Max Jacob, par exemple.

Il va rencontrer, grâce à son secrétaire, le secrétaire en chef Jean-Baptiste Lucas, de Camaret, Saint-Pol-Roux, le grand poète. Et puis, bien sûr, Max Jacob. C'est sans doute effectivement la relation la plus importante qu'il va avoir du point de vue artistique pendant ces trois trois années en Finistère. Il va découvrir aussi un grand poète breton, peut-être un peu confidentiel. C'est Tristan Corbière, l'auteur des Amours jaunes, un seul recueil de poésie. Et Jean Moulin va vraiment tomber en amour fait pour cette poésie de Corbière, si bien qu'il va, avec l'influence de cette société artistique qu'il rencontre à Quimper dans ce qu'on appelle la bande de l'hôtel de L'épée (des peintres, des poètes, des écrivains, des artistes) illustrer un feuillet, le feuillet Armor, une partie des Amours jaunes de Tristan Corbière, qui va être édité en 1934.

Jean Moulin est une figure de la Résistance. Son pseudo, c'était Max : Max pour Max Jacob ou pas ou ça n'a rien à voir ?

Oui, on peut faire la relation effectivement avec Max Jacob bien sûr, même si ce n'est pas, à ma connaissance, un choix de Jean Moulin lui même. Mais en tout cas, il a sûrement fait la relation avec son ami.

Les textes de Tristan Corbière vont lui servir également pour des transmissions codées.

Il va choisir une strophe d'un poème pour coder les messages qu'il envoie à Londres, et notamment des messages qui vont servir bien évidemment à la Résistance, mais aussi à la communication, à l'information, pour la radio, la BBC et l'émission Les Français parlent aux Français.

Il y a trois expositions qui sont prévues à Quimper l'hôtel de ville, le musée des Beaux-Arts également. Des temps forts à Brest le 27 mai, devant le monument aux morts à Châteaulin le 19 juin. En quoi c'est important de célébrer la mémoire de Jean Moulin ?

C'est un personnage emblématique de la Résistance. Évidemment, c'est un personnage qui restera la mémoire nationale à partir de 964, le moment où il rentre au Panthéon. avec le discours flamboyant, inspiré d'André Malraux, alors ministre de la Culture. Effectivement, André Malraux va consacrer une figure héroïque de la Résistance.

Et pour nos jeunes surtout, peut-être et avant tout, c'est une figure aussi qui symbolise un certain engagement, un engagement pour la République, pour les valeurs de la République, pour la défense des valeurs de République. C'est quelqu'un qui s'est illustré par un courage hors-norme. Je reprends le mot de Max Jacob puisque Max Jacob, après la première rencontre avec Jean Moulin, aurait dit de Jean Moulin "une humanité exceptionnelle, un destin hors norme". C'est un courage civique, des principes, l'engagement jusqu'au sacrifice.

Vous fait des choses particulières avec les lycéens pour célébrer la mémoire de Jean Moulin.

Cette année, nous organisons le rendez vous Mémoire et citoyenneté, rendez-vous départemental fin novembre qui a été initié en 2018 en Finistère. C'est assez exceptionnel : c'est une démarche inter-réseaux public-privé, inter-degrés aussi. On engage les écoliers, les collégiens et les lycéens pour un temps fort qui se situe sur un cycle annuel. Cette année le thème particulier est Jean Moulin.

Les cérémonies en mémoire de Jean Moulin sont à retrouver sur le site de la préfecture du Finistère.