Dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, Jean Moulin sautait sur la Provence

Au début de l'année 1942, Jean Moulin, Hervé Monjaret, et Raymond Fassin sautaient en parachute sur les Alpilles, chargés par le Général de Gaulle et la France Libre d'unifier la résistance à l'occupant nazi.

Fontvieille, France

Dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, entre 3h et 5h du matin Jean Moulin retrouve la Provence. Il saute en parachute avec deux hommes ralliés à la France Libre : Raymond Fassin, son "officier opérations" et Hervé Monjaret son "radio". L'opération est tenue secrète, car Jean Moulin et ses amis sont chargés par le Général de Gaulle d'unir les mouvements de résistance.

Les trois hommes venus de Londres se posent entre Fontvielle et Mouriès dans les Alpilles, c'est l'acte fondateur de l'unification de la résistance contre les nazis et le gouvernement du Maréchal Pétain.

Jean Moulin sera arrêté le 21 juin 1943 à Lyon, après avoir été livré aux nazis. Torturé par la Gestapo, il va succomber à ces tortures sans parler. Il est entré au Panthéon.