Jean-Paul Delevoye sur France Bleu Nord : "La retraite, c'est une cohésion générationnelle"

"Je mesure la confiance que me porte le Président de la République", ce sont les premiers mots de Jean-Paul Delevoye, ce mercredi sur France Bleu Nord, au lendemain de son entrée au gouvernement. Le haut-commissaire aux retraites explique que sa nomination est la suite logique de sa mission. "Cela me donne l'autorité publique et la légitimité pour effectivement présenter la loi au Parlement".

Cohésion dans une société qui se fragmente

Pour l'ancien maire de Bapaume, dans le Pas-de-Calais, "la retraite, c'est une cohésion entre les générations, entre ceux et celles qui travaillent et ceux et celles qui sont à la retraite. Cette cohésion générationnelle est importante dans une société qui se fragmente".

Pendant dix-huit mois, Jean-Paul Delevoye a rencontré l'ensemble des partenaires sociaux avant de remettre son rapport au gouvernement.

"J'ai vécu une année et demie de richesse humaine, de rencontres extrêmement riches sur le plan humain, et extrêmement riches sur le plan de la densité et du dialogue, avec une franchise", a poursuivi le haut-commissaire à la réforme des retraites.

S'enrichir de la différence

"Les organisations syndicales ont très clairement exprimé qu'elles étaient opposées à la remise en cause des 42 régimes et affichent leurs positions de façon très claires. Moi je les respecte, je souhaite non plus avoir le débat français qui consiste à écraser celui qui ne pense pas comme vous, mais nourrir la controverse et s'enrichir de la différence", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre recevra à partir de ce jeudi les organisations syndicales et dès la semaine prochaine, il tirera la synthèse de ces rencontres.