"Jean-Paul II était un pape très moderne et en même temps très conservateur"

Karol Wojtyla est né le 18 mai 1920. Il a été élu pape le 16 octobre 1978 à l'âge de cinquante-huit ans. Jean-Paul Il a été le premier pape polonais de l'Histoire et a marqué toute une époque. Les explications du spécialiste français des papes, Bernard Lecomte, auteur de "Jean-Paul II", publié chez Folio.

En quoi Jean-Paul II a-t-il marqué l’histoire de l’Eglise ?

Bernard Lecomte : "Jean-Paul II a marqué l’histoire de l’Eglise en cela qu’il est resté 27 ans à Rome. Il est resté pape pendant 27 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel. Il a marqué plusieurs générations. D’autant plus que ce pape a été élu à 58 ans, donc très jeune. Il a voyagé autour du monde pendant des années. Donc il a beaucoup marqué les peuples, les nations. C’est un pape très moderne et en même temps très conservateur et c’est cette dualité qui va faire qu’encore aujourd’hui, il y a des colloques et des livres qui paraissent sur Jean-Paul II"

Jean-Paul II a aussi marqué l’histoire politique. De quelle façon ?

Bernard Lecomte : "On peut garder trois souvenirs précis de ce qu’il a laissé, ce pape polonais. D’abord incontestablement son rôle dans la chute du communisme. C’est indéniable. Pendant dix ans, il a fait des voyages, il a reçu des gens, il a pris des positions qui ont redonné confiance à tous ces peuples de l’est et qui ont abouti à la chute du mur de Berlin. Et puis il a fait quelque chose de très important dans l’histoire de l’Eglise (qui a quand même 2000 ans !), c’est le rapprochement des chrétiens et des juifs. C’est très important.

Enfin, il ne faut pas oublier qu’il a eu cette intuition absolument géniale des JMJ, les journées mondiales de la jeunesse. Ce pape avait compris qu’il fallait absolument réconcilier l’Eglise catholique et la jeunesse du monde, qui, honnêtement, l’avait un peu lâchée depuis mai 68. Ces JMJ ont été quelque chose d’autant plus extraordinaire qu’après la mort du pape, les papes suivants ont continué : Benoît XVI à Madrid, le Pape François à Rio… les JMJ, cette invention de Jean Paul II, ça reste encore actuel".

Est-ce que le pape actuel, le pape François ressemble à Jean-Paul II ?

Bernard Le comte : "On peut très bien comparer le pape François à Jean-Paul II. Je trouve que les deux hommes ont des points communs. Ils sont tous les deux d’abord des pasteurs beaucoup plus que des théologiens ou des gens préoccupés par le dogme. Ce sont des gens qui sont plus dans l’humanité que la théologie. Ce sont des papes qui voyagent, qui n’ont peur de rien. Les deux ont quand même des personnalités étonnantes. Mais la grande différence entre le pape François et Jean-Paul II ne tient pas aux hommes, finalement, mais au monde en face d’eux. C’est le monde qui a changé. Le monde d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec le monde de 1978, date de l’élection du pape polonais. C’est le monde qui est différent, ce ne sont pas les papes".

Bernard Lecomte, journaliste et écrivain icaunais, est l'auteur de nombreux ouvrages sur Jean-Paul II, notamment la biographie de référence : Jean Paul II, disponible en poche chez Folio. Plus récemment, il a publié "le pape qui a vaincu le communisme" aux éditions Perrin et "le monde selon Jean Paul II" aux éditions Tallandier.