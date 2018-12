"Jean-Philippe est mort mais Johnny est toujours vivant" selon un fan mayennais du rockeur

Un an déjà que l'idole nous quittait. C'était le 5 décembre 2017.Johnny était terrassé par un cancer. Des millions de fans célèbrent ce mercredi ce triste anniversaire. Comme Laurent, un chauffeur-routier mayennais, que France Bleu Mayenne a rencontré chez lui.

Laurent est un fan de Johnny depuis plus de 20 ans

Nous sommes dans le salon de Laurent, chauffeur routier mayennais, que tout le monde surnomme Johnny à la maison et au travail, alors on va aussi l'appeler Johnny.

Johnny, donc, vit, mange, dort Hallyday depuis plus de 20 ans. Sa maison ressemble à un véritable musée dédié à son idole. Des posters, des photos de la star décorent la pièce principale. Derrière une vitrine, des objets à l'effigie de Johnny Hallyday. Ce routier l'écoute en permanence.

Une passion qui le dévore

Pour le prénom de ses enfants, ne cherchez pas très loin : "Laura, Marie, Adeline et David, le titre d'une chanson ou les prénoms d'une de ses ex-femmes et de ses deux enfants".

David, son petit dernier de huit ans, lui aussi, est un fan : "quand il a su qu'il était parti, il a pleuré. On a eu du mal à le consoler". Un an déjà, un an. Un énorme vide : "j'aimerais bien qu'il revienne. Je l'ai dans la peau. J'ai toujours dit que Jean-Philippe (Smet, le vrai nom du chanteur NDLR) était mort mais Johnny, lui, est bien vivant dans nos cœurs".

Hallyday à la vie à la mort. Laurent et son épouse iront dans les prochains mois à Saint-Barth se recueillir sur la tombe du rockeur.