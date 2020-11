Le président du Stade de Reims "ravi" à l'idée d'un possible retour du public dans les stades

Les stades des clubs de sports professionnels devraient pouvoir accueillir à nouveau du public à partir du mois de janvier, sous conditions. C’est ce qu’a laissé entendre Emmanuel Macron ce mardi, lors d’une réunion en visioconférence avec une vingtaine d’acteurs du monde du sport, afin de trouver des solutions face à la crise économique et sanitaire.

Parmi les acteurs présents autour du chef de l'Etat, il y avait notamment Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims et du collège des clubs de Ligue 1. Le retour des supporters en tribune est forcément une bonne nouvelle. "J’en suis ravi puisque les joueurs, les acteurs, tout le monde a envie de retrouver nos supporters dans nos stades", dit le président du Stade de Reims.

Sur le plan sanitaire cela me paraît rassurant

Si le retour du public devrait être possible à partir du début de l’année prochaine, il le sera mais sous certaines conditions. "Aujourd’hui, on n’est pas sur un système de jauge comme cela avait été évoqué dans un premier temps. On est plus sur un système de densité avec un individu pour quatre mètres carré. Ce qui fait qu’en fonction de l’importance des stades, la jauge serait différente donc cela aussi, sur le plan sanitaire cela me paraît rassurant", explique Jean-Pierre Caillot.

Sans droits télé, sans billetterie, sans sponsoring et sans merchandising, évidemment que l'histoire ne va pas pouvoir durer très longtemps

Les matchs de football se joueront donc encore à huis clos au mois de décembre. "C’est une perte pour tous les clubs sportifs, le Stade de Reims n’y échappe pas. En terme d’ambiance c’est un contexte très différent et puis la billetterie est à zéro, le sponsoring est également proche de zéro donc il n’y a pas besoin d’avoir fait des grandes études de commerces pour savoir que lorsque vous avez aucune rentrée d’argent et que vous avez des charges en face, vous vous exposez aux plus grandes difficultés, ce qui est le cas de la plupart des clubs professionnels", ajoute le président du Stade de Reims.

On n’est malheureusement pas le seul secteur en crise à cause de cette satanée maladie

Si la situation semble doucement s’améliorer, les difficultés seront tout de même encore présentes en janvier prochain. "Pour le football en particulier, la situation sera compliquée parce qu’au-delà de la billetterie qui représente une rentrée non négligeable, tout le monde sait que la rentrée principale des clubs de football c’est les droits télé. Aujourd’hui, on a un diffuseur qui est défaillant et sans droits télé, sans billetterie, sans sponsoring et sans merchandising, évidemment que l'histoire ne va pas pouvoir durer très longtemps", estime Jean-Pierre Caillot.

Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 400 millions d’euros pour soutenir le secteur du sport, en grande souffrance depuis le début de la crise sanitaire. Il était temps que le gouvernement se penche à nouveau sur leur problématique. "Mais il ne faut pas être trop dur. On a tendance à oublier que s’il n’y avait pas eu les prêts d’Etat et des exonérations de charges à la fin de la saison dernière, la plupart des clubs de football aurait été en très grande difficultés. Le gouvernement a déjà regardé notre secteur, il était urgent qu’il le regarde à nouveau mais on n’est malheureusement pas le seul secteur en crise à cause de cette satanée maladie, donc il faut être réaliste, le gouvernement ne peut pas non plus tout faire", dit Jean-Pierre Caillot.