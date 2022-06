Jean-Pierre Dick se lance dans la Route du Rhum avec les couleurs de Nice

Le navigateur niçois Jean-Pierre Dick est en pleine préparation pour la Route du Rhum. Il va participer à la course avec les couleurs de Nice. De passage sur la Côte d'Azur il sensibilise aussi les enfants niçois.

Jean-Pierre Dick est un passionné. Le navigateur niçois aime "être en mer", dans ce qu'il appelle "le désert marin". Sur la Côte d'Azur, pendant que son bateau est réparé à Lorient, il passe dans les écoles pour sensibiliser les enfants.

Je veux redonner un peu tout ce qu'on m'a donné

C'est l'histoire "d'un petit Niçois, de retour chez lui. J'ai appris la voile à Nice avec mon papa. J'ai eu la révélation de ma passion lorsque je suis parti en Corse. L'idée maintenant est de transmettre. Je raconte aux jeunes Niçois un peu l'histoire de ma passion, mais aussi la chance qu'ils ont d'avoir cette mer incroyable, la mer Méditerranée."

J'ai découvert des gamins qui découvraient la baie des Anges

Jean-Pierre Dick trouve les enfants "réceptifs. Cette nouvelle génération a été baignée déjà dans cette prise de conscience écologique. Ce qui est sympa aussi c'est d'aller dans des classes de milieux défavorisés, de quartiers défavorisés. Il y a des enfants qui habitent à Nice et qui connaissent pas vraiment la mer. J'ai découvert des gamins qui découvraient la baie des Anges."

Nice à jamais dans le cœur

Il prépare en ce moment la route du Rhum, célèbre course transatlantique de Saint Malo à la Guadeloupe. Il compte porter les couleurs de Nice. "C'est très fort pour moi. Je suis un des rares marins à être originaire de Nice et de la Méditerranée. La route du rhum c'est vraiment quelque chose de très fort, ces coups de vent très forts, mais aussi sa beauté, sa transparence. J'ai envie de défendre les couleurs de Nice et j'y vais aussi pour la gagne."