Jean-Pierre Garrigues, l'emblématique président du CRAC Europe, est décédé

Jean-Pierre Garrigues, le président du Crac, le comité radicalement anticorrida, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Âgé de 53 ans, il se battait depuis bientôt deux ans, contre un cancer du cerveau. Jean-Pierre Garrigues, qui a pris la tête du Crac en 2002, avait fait de cette association, l’une des principales luttant pour obtenir l'abolition de la corrida en France.

Nous sommes tous orphelins et les taureaux aussi. Nous perdons un grand ami et un frère de combat.

C'est Bruno Ricard qui annonce sur son blog la disparition de l'emblématique président du Crac. En octobre dernier, Jean-Pierre Garrigues avait créé la surprise en annonçant la dissolution du comité radicalement anticorrida et du CRAC Europe. Il se disait épuisé par la maladie et plus en mesure de continuer la lutte sur le terrain de l'abolition. Il invitait les militants de la cause animale à poursuivre la lutte. Il a été entendu puisque le Crac s'est reconstitué.

Des manifestations jusqu'aux prétoires. Les violences de Rodilhan.

En 2011, Jean-Pierre Garrigues et le Crac ont fait du village Gardois de Rodilhan, où il était enseignant, un symbole de la lutte entre pro et anticorrida. Le 8 octobre 2011, des dizaines d’activistes s’étaient enchaînés au centre des arènes. Ils avaient été à l’époque frappés, et évacués avec une violence extrême par un groupe aficionados. Le tribunal de Nîmes avait prononcé des peines jusqu’à six mois de prison ferme. Jean-Pierre Garrigues avait été lui aussi condamné, en tant qu’organisateur d’une manifestation non-autorisée à quatre mois de prison avec sursis et 2.000 euros d’amende.