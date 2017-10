Jean-Pierre Garrigues, président du CRAC, dissout l'association anti-taurine

Jean-Pierre Garrigues, président du CRAC, le comité radicalement anti-corrida, annonce la dissolution de l'association qu'il dirige depuis quinze ans. L'Alèsien se bat depuis deux ans contre le cancer et ne peut plus mener de front les deux combats.

La fin du CRAC, le comité radicalement anti-corrida, la très active et très médiatique association de défense de la cause animale. C'est le président, l'Alèsien, Jean-Pierre Garrigues, qui l'annonce dans un communiqué. Une page se tourne pour celui qui dirige le CRAC Europe depuis quinze ans pour obtenir l'abolition de la corrida partout en France. Jean-Pierre Garrigues affecté par un cancer du cerveau depuis deux ans n'est plus en mesure de continuer la lutte.

Une page qui se tourne, mais ce n'est pas la fin du combat."

Jean-Pierre Garrigues, prèsident du CRAC Europe.

Le Crac n'a pas fondamentalement fait avancer la cause anti-taurine."

Ludovic Para, avocat Nîmois pro taurin.

Le CRAC est dissout par son président en accord avec son bureau. Une assemblée générale de l'association anti-taurine sera convoquée ultérieurement mais elle ne modifiera pas la donne. La disparition du comité radicalement anti-corrida, qui depuis une quinzaine d'années, battait le pavé en terme de retombées médiatiques, ne signifie pas la disparition de la cause abolitionniste. D'autres associations sont actives et prendront le relais.

Nous sommes prêts et effectuons déjà un lourd travail de fond."