Jean-Pierre Marongiu : "J'ai pris la mesure de l'attaque à laquelle notre démocratie était soumise"

Un an et demi après son retour d'une captivité de 6 ans au Qatar, le mosellan Jean-Pierre Marongiu publie une compilation en format de poche de ses deux premiers ouvrages racontant son histoire.

Moselle, France

"Aussi noire que soit ma nuit, je reviendrai vers toi", c'est le titre de l'ouvrage publié mercredi par Jean-Pierre Marongiu (éditions Nouveaux Auteurs). Il s'agit en fait de la compilation, en format de poche de ses deux premiers ouvrages Qaptif et InQarcéré qui racontent l'histoire de cet entrepreneur d'origine mosellane installé au Qatar et dont la vie a basculé en 2013 quand, trahi par son associé, il est jeté en prison sans procès, privé de tout et loin des siens. Une captivité éprouvante qui durera 6 ans, jusqu'à sa libération et son retour en Moselle en juillet 2018.

Jean-Pierre Marongiu réédite ses deux premiers ouvrages sur sa captivité au Qatar en une édition de poche - Editions Nouveaux Auteurs

A qui s'adresse ce titre ? "A ma femme, mes enfants, ma famille, mais aussi à la République. Je n'ai pas été abandonné par mon pays, mais par les politiques et la diplomatie française" dénonce toujours Jean-Pierre Marongiu, qui n'a de cesse, depuis son retour, de dénoncer le régime de Doha et sa mainmise "sur les médias français". "Les relations stratégiques et économiques entre le Qatar et la France sont intimement liées. La France ne peut être présente au Moyen-Orient qu'avec le Qatar et cela oblige à se taire et à laisser faire les tyrannies islamistes comme le Qatar." Le combat de Jean-Pierre Marongiu se concentre maintenant sur l'islam politique et l'influence croissante des Frères Musulmans. "Les listes communautaires existent, il faut être atteint de cécité politique pour le nier."