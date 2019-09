Jean-Pierre Soisson : "Nous avons obtenu l'ouverture de Radio France Auxerre parce que j'étais ministre"

Jean-Pierre Soisson le dit sans détours : "C'est très simple : nous avons obtenu l'antenne d'Auxerre de Roland Faure, à l'époque PDG de Radio France. Et nous l'avons obtenu uniquement parce que j'étais ministre du travail. On cherchait à obtenir une antenne décentralisée à Auxerre et ça ne venait pas. Après l'élection présidentielle de 1988 je suis entré au gouvernement de Michel Rocard et le choses sont alors devenues plus faciles", explique l'élu.

Une radio indépendante

L'ancien député-maire d'Auxerre, ancien ministre, ancien président du conseil général de l'Yonne puis du conseil régional de Bourgogne a suivi la radio tout au long de ces trente ans d'existence.

Jean-Pierre Soisson se souvient que le département de l'Yonne et la ville d'Auxerre ont contribué financièrement à l'installation de la radio : "c'était quelques dizaines de milliers de francs mais ce n'était pas une somme énorme".

Dans son discours d'inauguration, en février 1989, il avait tenu à préciser : "cette radio jouit de sa totale indépendance et aucun élu ne peut prétendre intervenir dans le déroulement des émissions. Je ne l'ai jamais fait et je dis dés maintenant que je ne le ferai pas".

Aujourd'hui, l'élu de 84 ans maintient cette ligne de conduite. "Je me le suis toujours interdit, franchement. Compte tenu des conditions de la création de Radio France Auxerre, cela m'aurait sans doute été possible, mais je me suis interdit toute ingérence. C'était d'ailleurs l'engagement que j'avais pris auprès de Roland Faure. Et j'ai tenu parole".

Ecoutez l'interview de Jean-Pierre Soisson, interrogé par Isabelle Rose

Jean-Pierre Soisson revient sur la naissance de France Bleu Auxerre Copier

Jean-Pierre Soisson se souvient aussi de ce ministre allemand du travail qui "venait avec sa grosse voiture pour remplir son coffre avec des caisses de Chablis" mais ignorait totalement le nom d'Auxerre ou le département de l'Yonne. "C'est pour cela aussi", dit-il, "que je voulais faire venir la radio à Auxerre".

"Au départ, dans les locaux de la place du Maréchal Leclerc, ils étaient 3 à France Bleu Auxerre", se souvient l'élu, qui salue notamment le travail de la radio autour du football et de l'accompagnement du parcours de l'AJA. "Je trouve vos commentaires remarquables. Je ne vais pas aux matchs car je marche mal mais je vous écoute. Je vous suis reconnaissant des efforts que vous avez faits pour suivre l'équipe."

Hauts les cœurs les gamin !

Comment l'ancien ministre voit-il l'avenir du service public de la radio ? "Je suis un farouche partisan du service public. Je tiens au service public tel qu'il est. Alors à vous de jouer. Si vous jouez bien, il n'y aura pas de problèmes. Buvez un verre de Chablis et hauts les cœurs, les gamins !", lance-t-il en conclusion.