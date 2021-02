Jean Rottner promet des caméras pour le lycée Prouvé de Nancy, victime de coups de feu

Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, en visite en Lorraine, a rencontré le personnel et des élèves du lycée professionnel Jean Prouvé, trois jours après des coups feu et l’intrusion d’individus cagoulés qui ont frappé un élève. Le système de vidéo surveillance devrait être changé.

Le président alsacien a promis des moyens pour revoir le système de vidéo surveillance qui n’enregistrait plus, une défaillance signalée à plusieurs reprises depuis trois ans par l’établissement public aux sercvices de la région qui gère les lycées.

Un pion en plus

Par ailleurs, le rectorat de l’académie de Nancy-Metz a annoncé la création d’un poste de surveillant supplémentaire qui s’ajoutera aux 4,1 postes d’assistants d’éducation pour ce lycée qui accueille 500 lycéens et 200 apprentis.

Lundi, des individus cagoulés ont pénétré dans l’enceinte de l’établissement du quartier Bonsecours, ils ont frappé un élève et ont tiré deux coups de feu avec une arme de poing chargée avec des balles à blanc. Le système de vidéo surveillance, installé à l’entrée, n’a pas enregistré la scène ni l’arrivée des personnes extérieures.

Le rectorat a annoncé la création d’un poste de surveillant supplémentaire. © Radio France - Thierry colin