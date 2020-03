Jean-Yves Ferri, le nouveau papa d'Astérix : "Avec Uderzo, c’était un rapport de confiance"

Jean-Yves Ferri est le nouveau papa d’Astérix. Depuis quelques années, Albert Uderzo lui avait confié le scénario du petit Gaulois. L’auteur de BD vit en Ariège dans le village de Saint-Pierre-de-Rivière.Il réagit à la mort du créateur d’Astérix, annoncée ce mardi.

Jean-Yves Ferri : "C’est un choc parce que c’est Albert Uderzo, c’est la bande dessinée, c’est un peu d’enfance, c’est tout cela qui part."

Comment vous a-t-il accompagné dans la suite d’Astérix ?

Jean-Yves Ferri : "Un rapport très léger. Il était très modeste. Il nous a laissé la boutique, il nous a encouragé, il se tenait à distance. C’était un rapport de confiance. C’est quelqu’un que nous n'avons jamais senti inquiet ou sur notre dos. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, on n'a eu que des rencontres d'encouragements.

Chacun travaillait dans son coin. Conrad est aux États-Unis. Moi je suis dans le sud de la France. Et quand j’avais avancé sur le script, je faisais une sorte de petite histoire pour qu’Albert puisse le lire. Après, ça se résumait à un feu vert de sa part, tout simplement. On lui envoyait des chapitres. Et généralement il était content. On l’a vu la dernière fois en octobre. Il nous a remerciés. Il devenait un peu vieux, on sentait qu’il fallait profiter du moment."

"Tiens, c’est une idée. Je ne sais pas pourquoi on ne l’a pas eue avec René".

Il a aimé le dernier Astérix ?

Jean-Yves Ferri : "Oui, dans les derniers temps, il était fatigué. Ses difficultés s’accentuaient. Mais à chaque fois il me disait : "Tiens, c’est une idée. Je ne sais pas pourquoi on ne l’a pas eue avec René".

Mais reprendre son bébé, c’était un dingue ?

Jean-Yves Ferri : "C’était tellement dingue que je me tiens à bonne distance. Je suis conscient que c’est un univers que je n’ai pas créé et qui existait et qui existe tout seul. Ma façon de le reprendre, c’est de rentrer dedans, pour continuer à faire vivre les personnages. Mais comme un auteur. Mais je suis conscient que pour s’approprier cela il faut du temps, beaucoup de temps."

"Contrairement à ce qu’on croit, Uderzo il a vraiment 50% d’Astérix."

Vous diriez quoi du talent d’Uderzo ?

Jean-Yves Ferri : "Contrairement à ce qu’on croit, Uderzo il a vraiment 50% d’Astérix. Il a su donner vie à ce monde que Goscinny a rempli d’idées géniales. Sans Uderzo, ça ne prenait pas corps. Lui a rendu cela possible, concret proche, plausible, chaleureux. C’est ce dessin rond qui vient de Disney, qui vient du cirque aussi. Il parlait du cirque souvent."

Jean-Yves Ferri, le nouveau papa d'Astérix : "Avec Uderzo, c’était un rapport de confiance" Copier

En 2011, Jean-Yves Ferri est choisi par Albert Uderzo et les éditions Hachette comme scénariste d’Astérix, série créée par René Goscinny et Albert Uderzo.

Lui qui est né en 1959, la même année qu'Astérix, est auteur de :