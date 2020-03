Jean-Yves Le Drian : "La bataille des masques est commencée"

L'ancien président de la Région Bretagne et actuel Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian a fait le point ce matin sur la gestion des stocks de masques de protection pour les soignants en France.

Alors que des livraisons arrivent en provenance de Chine, le ministre concède que "la France n'avait pas fait l'effort nécessaire pour avoir des stocks stratégiques".

Interrogé sur la livraison en France d'un million de masques en provenance de Chine, Jean-Yves Le Drian précise qu'"en réalité, c'est un rendu pour un prêté. Lorsqu'il y a eu la crise de Wuhan nous avons nous mêmes adressé à la Chine des équipements (…) Il y avait des masques, mais ils nous renvoient beaucoup plus de masques que ce que nous leur avions prêté. Donc, c'est une bonne chose."

Pour le reste, la bataille des masques est commencée - Jean-Yves Le Drian.

"Le ministre de la Santé, s'en est expliqué à plusieurs reprises. C'est vrai que la France n'avait pas fait l'effort nécessaire pour avoir des stocks stratégiques et qu'aujourd'hui, nous sommes dans la bataille de l'acquisition des masques (…) La bataille des masques est en cours avec de la production en France, mais aussi avec des achats à l'étranger, y compris les achats globaux qui sont effectués par l'Union européenne". Le ministre indique que la France est en discussion avec "plusieurs pays disponibles" pour livrer des masques, sans citer nommément ces pays.

130.000 touristes français bloqués à l'étranger

Pour rapatrier les touristes français à l’étranger, "nous avons mis en place une cartographie aéroport par aéroport, pays par pays, consulat par consulat pour identifier les nombreux Français qui demandent à rentrer", a détaillé Jean-Yves Le Drian. Il a appelé ceux qui étaient dans cette situation à s’inscrire sur Ariane, un dispositif du ministère des Affaires étrangère qui répertorie les Français en déplacement à l’étranger. "Avec ce dispositif-là, on peut les joindre et nous avons mis en place avec Air France et le ministère des Transports un dispositif pour faire en sorte que chacun puisse revenir chez soi."