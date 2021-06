Jeanine, star du marché du Cours Lafayette à Toulon, est décédée

"A Toulon, on craint dégun" était sa phrase préférée. Elle aimait aussi répéter à ses clients, avec sa gouaille légendaire et son accent toulonnais, "Si tu manges de la salade, tu n'es jamais malade... Si tu manges de la laitue, tu n'es jamais cocu ! " Jeanine, "reine des salades" du marché du Cours Lafayette de Toulon est décédée à l'âge de 73 ans. Hubert Falco, maire de Toulon, l'a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux.

Après sa grand-mère et sa mère, Jeanine a tenu le ban du marché du Cours Lafayette pendant plus de 40 ans. "Pour moi, ce ne sont pas des clients... mais des amis" expliquait-elle à France Bleu Provence en 2015 au moment de prendre une difficile retraite : "ça ne va pas... c'est dur d'arrêter" confiait-elle très émue... sans ponctuer cette fois sa phrase de son inimitable rire.

En 2015, Jeanine prend "progressivement" sa retraite... et c'est difficile pour elle Copier

La star du marché

Sa gouaille, son humour, ses phrases bien senties, sa passion pour le Rugby Club Toulonnais faisaient d'elle la star du marché toulonnais. L'émisssion "7 à 8" de TF1 lui a consacré un portrait. Elle tenait une rubrique vidéo "Les salades de Jeanine" pour le site internet du quotidien Var-Matin. Les caméras du monde entier sont venues la filmer, les télés japonaises notamment en 2016 avec l'arrivée au RCT de l'arrière Ayumu Goromaru. Quand en 2011, Bernard Laporte s'engage comme coach du club Rouge et Noir, il rend lui aussi visite à Jeanine sur le marché, un passage obligé pour gagner le cœur des supporters toulonnais .

En février 2014, Jeanine réagit sur France Bleu Provence à la sanction infligée au manager Bernard Laporte Copier

Mais le fait d'armes qu'elle aimait par-dessus tout raconter est cette visite de Dominique de Villepin, alors Premier ministre, sur le marché du cours Lafayette. Jeanine l'interpelle dans les allées et lui lance : "Vous et moi, on fait le même métier, on vend des salades !"

France Bleu Provence ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Jeanine Marello.