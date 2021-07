A Malte, des adolescents français en séjour linguistique se sont retrouvés bloqués à cause des restrictions sanitaires en vigueur sur l'île. Parmi eux, une jeune collégienne poitevine scolarisée à Prahecq.

Jeanne, 14 ans, collégienne à Prahecq, bloquée sans sa famille sur l'île de Malte à cause du Covid

Elle était partie pour découvrir le monde et se retrouve enfermée dans une chambre et seule. Une adolescente de Marigny dans les Deux-Sèvres vit une cruelle mésaventure. Jeanne, élève de 4ème au collège de Prahecq, est partie fin juin en séjour linguistique à Malte pour parfaire son anglais.

Problème, en début de semaine, un foyer de Covid a été détecté dans son groupe de jeunes. Considérée comme cas-contact, elle ne pourra rentrer chez elle en France comme prévu ce week-end. Elle va devoir rester enfermer dans sa chambre, à l'isolement, pendant 14 jours. Le gouvernement maltais refuse d'envisager tout rapatriement. Résultat : la jeune fille de 14 ans, seule, sans adulte francophone autour d'elles, voit son séjour virer au cauchemar.

"Une situation très stressante pour ma fille" un parent d'élève

"Jeanne se trouvait dans une famille d'accueil quand la nouvelle est tombée. Considérée comme cas-contact, sans même lui proposer un test, elle a été envoyée avec sa valise dans une résidence confinée, à l'isolement, avec ordre de rester dans sa chambre, et des plateaux-repas déposés trois fois par jour devant sa porte" explique sa maman Estelle. Cette mère se dit inquiète et ne comprend pas qu'on puisse laisser ces jeunes seuls et livrés à eux-mêmes dans un pays qu'ils ne connaissent pas. "C'est une situation très stressante".

Au total, une trentaine de jeunes français de 12 à 17 ans seraient dans la même situation que Jeanne. L'organisme chargé du séjour, Education First, indique par communiqué qu'une "ligne d’urgence a été ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les questions des parents". L'institut précise que "des cours en ligne et des activités à distance" sont proposés pour les ados à l'isolement. Pas sûr qu'ils aient suffisamment le moral pour s'y connecter...

Selon nos informations, hier soir, l'ambassadrice de France à Malte a rendu visite à Jeanne et ses camarades. L'occasion de rassurer les parents restés en France. Mais impossible pour l'heure d'obtenir des autorités locales l'autorisation d'un rapatriement pour les ados isolés sur l'île.