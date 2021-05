Jeanne Bot, doyenne des Pyrénées-Orientales et vice-doyenne de France, est morte

En janvier, Jeanne Bot fêtait ses 116 ans. La doyenne des Pyrénées-Orientales vivait seule, dans son appartement quartier de la Lunette, à Perpignan, depuis plus de quarante ans. Plutôt en bonne forme, la vieille dame ne prenait aucun médicament. Elle faisait parfois venir un kiné chez elle, pour des douleurs au poignet. Des infirmières et des aides ménagères la visitaient tous les jours. Son neveu et sa petite-nièce s'occupaient d'elle, également. Jeanne Bot était la quatrième personne la plus âgée au monde. Elle était aussi la troisième personne la plus âgée de l'histoire de France, derrière Jeanne Calment et Lucile Randon, l'actuelle doyenne.

Jeanne Bot était née à Mont-Louis, le 14 janvier 1905. Elle était comptable dans un garage automobile de Perpignan. Elle n'a jamais quitté les Pyrénées-Orientales. Ses obsèques auront lieu ce jeudi matin en l'église Sainte-Thérèse de Perpignan.