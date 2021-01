Jeanne Bot, la doyenne du pays catalan et vice-doyenne française, fête ses 116 ans

En ce 14 janvier, Jeanne Bot souffle ses 116 bougies. La doyenne du pays catalan, qui est également vice-doyenne française, n'a pas de problème de santé ; elle ne prend aucun médicament. Elle vit toujours seule dans son appartement du quartier de La Lunette, à Perpignan, qu'elle occupe depuis plus de quarante ans. Le matin et le soir, elle reçoit la visite d'une infirmière. Une aide ménagère complète la journée avec les repas et le ménage.

Plusieurs fois par semaine, Jeanne Bot reçoit la visite de son neveu Robert et de sa petite-nièce Françoise. "Souvent lorsque j'arrive, elle est en train de dormir, raconte Robert Raynaud, le neveu. Elle perd un peu la mémoire, aussi, alors je ne sais pas toujours si elle me reconnaît. Mais je lui souris, et elle me sourit en retour." Jeanne est aujourd'hui très fatiguée ; elle ne marche plus.

Les discussions sont devenues impossibles

— Robert Raynaud

La doyenne est sourde depuis plusieurs années. "L'infirmière dit qu'elle parle un peu le matin, reconnaît Robert. Mais moi, avec ma voix grave, elle ne me comprend plus depuis longtemps. Pendant un temps, je communiquais avec elle en écrivant sur un papier. Aujourd'hui, elle est trop fatiguée pour lire."

Jeanne Bot est née le 14 janvier 1905 à Mont-Louis, où son père était militaire. Elle a longtemps travaillé comme comptable dans un garage automobile perpignanais. Jamais mariée, elle n'a pas d'enfant.

