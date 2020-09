Jeep Elite : le match de basket Boulazac-Monaco pourra se jouer devant 5 mille personnes

Les billets pour le match de basket Boulazac-Monaco du samedi 26 septembre sont en vente depuis ce vendredi 18 septembre, après deux mois de campagne d'abonnements. Le Boulazac-basket-Dordogne entame sa nouvelle saison de Jeep-Elite à domicile, et pour ce premier match à Boulazac, le préfet a autorisé l'accueil de 5.000 personnes au Palio. Le port du masque sera obligatoire pour tous au Palio, mais aucune distance minimale ne sera imposée entre les spectateurs.

nous n'aurons pas la contrainte de la distanciation, mais il faudra absolument porter le masque - Claude Bergeaud directeur sportif du BBD

Le directeur sportif du club Claude Bergeaud est soulagé par l'autorisation d'accueillir 5.000 personnes pour ce premier match

À Boulazac, la moitié des 4.900 places du Palio sont réservées par les abonnés, par les trois clubs de supporteurs et par les partenaires. Ces abonnements sont ouverts depuis la mi-juillet, et mais il reste des places à vendre pour le premier match BBD/Monaco : à l'accueil du club et dans les points de vente habituels et aux guichets le soir du match. Les billets à l'unité sont en vente aux tarifs de 10€, 14€, 15€, 21€ et 25€ en tribunes, à 40€ dans le "carré or" et jusqu'à 45€ dans les loges. Le directeur commercial Johan Dufour assure que les abonnés et les partenaires sont de retour "donc notre base de public est présente", et le Palio pourra faire le plein dès ce premier match "pour l'instant la seule jauge que l'on a, c'est celle qui est valable dans tous les stades, c'est 5.000, et nous on a une capacité maximale au Palio de 4.900 spectateurs, donc on n'est pas impacté. Mais il peut y avoir des évolutions. S'il y a des annulations, il y aura des compensations pour les abonnés."

Le commercial du BBD Johan Dufour assure que les abonnés sont de retour malgré les incertitudes du coronavirus

Le Boulazac basket Dordogne disputera 17 matches à domicile pendant la saison régulière de Jeep-Elite.

Les basketteurs de Boulazac disputent leur dernier match de préparation ce samedi 18 septembre à 16h contre Pau-Orthez, sur le parquet d'Agen (match à huis clos sans public), avant d'aller affronter Tarbes (Nationale-1) le mercredi 23 septembre pour les 64èmes de finale de la coupe de France.