Creusois d'adoption, Jens Schuermans part dans une semaine pour les JO au Japon

Un Creusois d'adoption entame la dernière ligne droite avant les Jeux olympiques. Jens Schuermans partira mercredi prochain, le 14 juillet, au Japon. Le coureur belge de 28 ans s'entraîne avec Creuse Oxygène depuis cinq ans.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est le seul Belge sélectionné pour l'épreuve de VTT. Il s'apprête à vivre les deuxièmes JO de sa carrière. A Rio en 2016, il était arrivé 16e. Cette année, il vise "au moins la huitième place" le 26 juillet sur le circuit olympique de Tokyo. "Je suis au meilleur niveau depuis très longtemps, j'ai confiance", explique le coureur, arrivé vingtième de la manche de coupe du monde dimanche.

ECOUTEZ - Jens Schuermans Copier

Une fierté pour le club

Jens Schuermans s'envole en avance pour le Japon afin de s'acclimater à l'été nippon chaud et humide. "Les cinq premiers jours là-bas ça sera vraiment pour me réhabituer, ensuite je fais encore deux ou trois entraînements durs, après c'est repos et reconnaissance du circuit pour être au meilleur niveau."

Le mécanicien de Creuse Oxygène partira avec lui à Tokyo. "C'est une grande fierté pour le club, c'est l'accomplissement de vingt ans de travail", se félicite Francis Menut, l'entraîneur.