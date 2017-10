Jérôme, 37 ans, trois années à la rue, et un nouvel emploi depuis une semaine

Le collectif Nantais du refus de la Misère invite ceux qui le souhaitent à se retrouver ce samedi place Bouffay à Nantes pour un repas et un temps d'échanges. L'un des membres du collectif est un ancien de la rue, à l'histoire éloquente. Stéphane se confie.

Sortir de la misère, c'est possible. On vous en a parlé en début de semaine avec l'association nantaise "Toit à moi" qui aide au relogement et à l'accompagnement social des sans domicile fixe. On vous en reparle aujourd'hui avec cette rencontre d'un homme de 37 ans. Après trois années de galère, Jérôme a sorti la tête de l'eau et il se confie.

Rendez-vous sur son lieu de travail

Rendez-vous est pris sur son lieu de travail, à Boufféré près de Montaigu en Vendée. Jérôme vient de trouver un emploi dans une petite entreprise spécialisée dans le bois. Le gérant de Concept Fabrication David Courtier lui donne sa chance.

Je l'ai rencontré et très vite j'ai compris qu'il avait envie de s'en sortir."

Dans le CV de Jérôme un trou de trois ans. la galère débute le jour où il se fait mettre à la porte.

J'habitais chez une personne qui un jour m'a posé le sac à dos devant la porte et m'a dit "casse toi".

Pas de diplôme, plus de boulot à cause d'un plan social, ses deux parents qui décèdent. Une seule issue pour Jérôme : le SAMU social en alternance avec les nuits dehors.

Aux alentours d'une centaine de nuits (passées dehors ndlr)."

Mais au détour des ennuis : les rencontres, dans le milieu associatif oeuvrant auprès des plus démunis.

Sans les travailleurs sociaux des CCAS les démarches auraient été beaucoup plus longues. Ce qui est paradoxal c'est que c'est très facile de se casser la gueule et un vrai parcours du combattant pour s'en sortir."

Puis un Contrat à Durée Déterminée d'Insertion. Puis une nouvelle copine.

C'est elle qui m'a foutu un gros coup de pied au c... en me disant : va chercher du boulot".

Et voilà Jérôme qui remet le pied à l'étrier. A tel point qu'il s'investit dans la collectif nantais du refus de la misère, et même dans l'écriture. Ses nouvelles sont publiées et présentées au salon du polar de Mauves-sur-Loire.

Jérôme et le recueil de nouvelles auquel il a contribué. © Radio France - Pascale Boucherie

Profil du patron de Jérôme

David Courtier dirige une PME de 24 salariés, Concept Fabrication. Plutôt que de s'attarder sur le trou de trois années dans le CV de Jérôme, il choisit de retenir sa motivation.

Les galères que Jérôme a pu vivre permettent de structurer un mental. Ce qui est important c'est comment on rebondit après un échec. Ce n'est pas un conte de fée, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à mettre en pratique. Mais pour un chef d'entreprise embaucher quelqu'un c'est toujours un plaisir."

David Courtier appartient à l'association Nord Vendée Entreprise qui regroupe une soixantaine d'adhérents de toute taille et qui ont tous la même problématique, celle dit-il de "l'homme au cœur de l'entreprise".