Le "Classico" du championnat de France de football de Ligue 1, ce dimanche soir, a tourné au pugilat. De nombreux supporters et commentateurs ont, parfois avec violence, critiqué l'arbitrage du Mayennais Jérôme Brisard.

Jérôme Brisard, l'arbitre mayennais de PSG-OM, critiqué et même insulté sur les réseaux sociaux

Jérôme Brisard lors de la rencontre électrique entre le PSG et l'OM

L'arbitre international Jérôme Brisard, originaire de Laval, a passé une sale soirée ce dimanche au Parc des Princes. Il avait été désigné pour arbitrer l'une des rencontres les plus attendues de la Ligue 1 de football, entre le Paris-Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et le match s'est déroulé dans une ambiance électrique sur le terrain, marqué par la distribution de 19 cartons dont 5 rouges.

L'arbitrage de Jérôme Brisard a été critiqué par le directeur sportif du PSG à l'issue de la partie : "le match a été hors de contrôle, il n'a peut-être pas l'expérience pour un match comme ça" a estimé Leonardo.

Sur les réseaux sociaux, le Mayennais doit affronter un déchaînement de violence et d'insultes.

L'ancien arbitre international, Frédéric Arnaud, dénonce, lui, tous les propos qui ont été tenus sur Jérôme Brisard :"on s'aperçoit que personne ne le critique sur ses décisions techniques, il n'a fait aucune erreur. On lui reproche de ne pas avoir sur gérer des joueurs capricieux. Il n'a pas terminé sa carrière internationale comme des joueurs n'ont pas terminé leur carrière un soir de remontada" confie-t-il à France Bleu Mayenne.