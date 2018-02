Châlons-en-Champagne, France

Consécration pour ce jeune chef champardennais qui a pris les commandes il y a un an seulement des cuisines de l'hôtel d'Angleterre à Châlons-en-Champagne : Jérome Feck récolte ce lundi sa première étoile au Guide Michelin. Il a fait ses armes en Champagne et dans les environs : à Langres, à Giffaumont-Champaubert avant de rejoindre "le Foch" à Reims en 2001. Chef pâtissier au "Royal Champagne" à Champillon en 2002, Jérôme Feck est aussi passé par "le Berceau" à Epernay et "la Briqueterie" à Vinay.

C'est le 1er janvier 2017 qu'il a pris les commandes des cuisines de l'hôtel d'Angleterre à Châlons-en-Champagne.

"2017 a été une année incroyable au cours de laquelle j'ai réalisé mon _rêve_", a déclaré le jeune chef après l'officialisation des résultats.

