Jérôme Rodrigues, figure des Gilets jaunes à la rescousse des anti-pass sanitaire à Saint-Étienne

Nouveau rassemblement des anti-pass sanitaire dans les rues de Saint-Étienne ce samedi 2 octobre. Ne soyez donc pas surpris si vous essayez de vous déplacer entre le Musée de la Mine et la Place de l'Hôtel-de-Ville à partir de 15 heures.

La mobilisation s'affaiblit week-end après week-end. La solution pour les organisateurs, c'est de faire venir des têtes d'affiche du mouvement qu'ils soient des anciens Gilets jaunes ou des complotistes. Cette fois, c'est Jérôme Rodrigues qui sera la guest star.

C'est une figure médiatique du mouvement des Gilets Jaunes. Il en a été l'un des porte-paroles les plus actifs et les plus déterminés : Jérôme Rodrigues avait perdu un œil à cause d'une grenade de désencerclement lors d'une des manifestations, le samedi 26 janvier 2019.

Samedi dernier, il s'est par exemple invité à Périgueux. Comme Francis Lalanne au Puy-en-Velay et Richard Boutry à Saint-Étienne le mois dernier, c'est donc un symbole du mouvement qui est attendu à pour tenter de lui redonner du souffle.

Deux cents personnes seulement ont battu le pavé stéphanois la semaine dernière, lors du onzième jour de manifestation. Même recul à Roanne. Seule exception, Chazelles-sur-Lyon où le cortège a gardé la même densité. Mobilisation en chute libre aussi au Puy-en-Velay. À voir si la volonté du gouvernement d'utiliser le pass sanitaire jusqu'à l'été sera en mesure de la relancer.