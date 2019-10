Jerry libéré du centre de rétention de Bordeaux

Bordeaux, France

Jerry, c'est cet homosexuel nigérian de 41 ans arrivé en France il y trois 3 ans pour demander l'asile. Le Tribunal de Bordeaux a accédé à la requête de son avocate qui a mis en avant que la détention est incompatible avec l'état de santé de Jerry.

Il se dit persécuté en raison de son orientation sexuelle, l'homosexualité est punie d'une peine de 14 ans de prison au Nigéria. La communauté LGBT de Bayonne, Pau et Bordeaux a pris fait et cause pour lui, mais après plusieurs mois de procédure, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours contre son OQTF, son obligation de quitter le Territoire français. La semaine dernière il était transféré au centre de rétention de Bordeaux. Sa libération de Jerry est une bonne nouvelle pour Beñat Gachen, le porte-parole des "Bascos"l'association LGBT de Bayonne, "on est soulagés parce qu'il est plus dans le centre de rétention, mais _dans le fond son dossier n'est pas réglé: il est toujours expulsable_. C'est une première étape positive, mais le Préfet des Pyrénées-Atmlantiques doit revoir sa position".

Une pétition en ligne "contre l'expulsion de Jerry"avait déjà recueilli 10.000 signatures lundi matin.