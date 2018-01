Les conjoints de tous les membres des forces de l'ordre sont appelés à manifester, ce samedi, à Nantes. Pour dire leur inquiétude grandissante face aux violences de plus en plus fréquentes envers les policiers, les gendarmes, les militaires, les surveillants de prison et les pompiers.

Nantes, France

Elles sont femmes de membres de l'ordre, elles sont en colère et, c'est rare, elles ont décidé de le dire au grand jour. L'association "Femmes de forces de l'ordre en colère" appelle à manifester dans plusieurs villes de France, dont Nantes ce week end. Elles sont de plus en plus inquiètes face aux violences qui se multiplient envers leurs conjoints mais aussi envers leurs familles. C'est le cas de Jess qui vit en Loire-Atlantique avec son mari qui est CRS depuis plus de 10 ans. Elle est membre du bureau national de l'association et elle est venue témoigner sur France Bleu Loire Océan ce vendredi matin.

Ça fait déjà plusieurs années que Jess voit la situation s'aggraver. "Au début, je n'avais peur que quand il allait à Paris", confie-t-elle (les CRS sont appelés à intervenir partout en France, ndlr). "Maintenant, je m'inquiète constamment dès qu'il est à l'extérieur de la maison". Elle pense à toutes les violences de ces derniers mois contre les forces de l'ordre : ces chauffards qui foncent délibérément sur les gendarmes ou les CRS lors d'opérations de contrôle, les pompiers caillassés quand ils interviennent sur des incendies, ces cocktails Molotov lancés contre une voiture de police à Viry-Châtillon et, plus récemment, ces deux policiers lynchés pendant la nuit de la Saint-Sylvestre.

Nous sommes, nous aussi, victimes de violences parce que nous sommes femmes et enfants de forces de l'ordre

"Et, nous aussi, nous sommes victimes de violences parce que nous sommes des femmes et des enfants de", poursuit Jess. Il y a quatre ans, les vitres de sa voiture ont été brisées et ses pneus crevés. Il y a peu, un de ses fils qui est en CM1 a été agressé à plusieurs reprises dans les douches lors d'un voyage scolaire parce que son père est CRS. "Depuis, il a peur de la douche et il doit voir un pédopsychiatre". Et avant qu'un autre de ses garçons puisse dormir, elle doit vérifier que toutes les portes et toutes les fenêtre de la maison sont bien fermées. "Il n'y a aucune aide psychologique pour les familles alors que dès qu'ils voient un policier ou un pompier agressé, les enfants se demandent si c'est leur père".

Un rassemblement devant le commissariat pour se sentir en sécurité

Leur crainte est telle que les "femmes de forces de l'ordre en colère" avaient préféré annuler leur première manifestation prévue en septembre. Elles avaient peur d'être prises à partie par ceux qui, notamment, jettent des projectiles sur les forces de l'ordre pendant les manifestations à Nantes. "Et ce samedi, nous avons décidé de nous rassembler devant le commissariat pour être en sécurité", conclut Jess. Elles devraient être entre 40 et 60 à 15 heures, ce samedi, devant Waldeck-Rousseau.