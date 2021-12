Jessica Prealpato, la Montoise qui représente la France à l'exposition universelle de Dubaï

A l'occasion de sa visite d'Etat dans les pays du Golfe, Emmanuel Macron était de passage au pavillon France de l'exposition universelle qui se déroule en ce moment et jusqu'au mois de mars 2022, à Dubaï. Pour représenter notre pays, l'Elysée a sélectionné deux ambassadeurs de la culture française : l'astronaute Thomas Pesquet, et Jessica Prealpato, sacrée meilleure cheffe pâtissière du monde en 2019 et actuellement cheffe pâtissière aux côtés d'Alain Ducasse dans un restaurant parisien.

J'ai revisité la recette du gâteau basque

La Montoise d'origine, a reçu un coup de fil du sommet de l'Etat en 2019, à son restaurant. "J'ai cru à une blague, je n'y croyais pas vraiment. C'est quand on a déjeuné avec d'autre grands chefs à l'Elysée que j'ai réalisé que c'était vrai. Emmanuel Macron est venu me voir, il m'a remercié d'avoir accepté d'être ambassadrice pour représenter la France. J'ai compris que ce n'était pas une blague", se souvient Jessica Prealpato. Covid-19 oblige, l'exposition universelle ne s'est pas déroulée en 2019-2020, et a donc été décalée en 2021-2022.

La pâtissière renommée a donc dû réaliser des pâtisseries sur-mesure pour le pavillon France. "On m'a demandé de faire un plat plutôt accessible et un autre pour le restaurant. Comme j'ai fait mes études aux Pays Basque, j'ai revisité la recette du gâteau basque ! J'ai enlevé la confiture de cerise pour mettre de la marmelade de datte, pour travailler la datte. Le plat pour le restaurant, je suis encore en train de le peaufiner."

Une aventure qui lui a permis de rencontrer celui qui est ambassadeur de l'événement à ses côtés, Thomas Pesquet. "Je l'ai rencontré plusieurs fois pour des photos, pour des représentations officielles. C'est quelqu'un de très gentil, très bienveillant et très accessible", s'enthousiasme-t-elle.

Jessica Prealpato espère pouvoir s'envoler pour Dubaï dans les prochaines semaines pour présenter ses plats et rencontrer les visiteurs.