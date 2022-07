"Jeter un mégot par la fenêtre est un geste grave" : Vinci autoroutes sensibilise les vacanciers

Cet été, la Fondation Vinci autoroutes et l'Entente Valabre sensibilisent les automobilistes aux risques qu'entraine le jet d'un mégot par la fenêtre de sa voiture. Pendant les vacances des stands sont visibles sur les aires d'autoroute de l'arc méditerranéen.

La fondation Vinci autoroutes et l'Entente Valabre sensibilisent les automobilistes et vacanciers face aux risques qu'entraine le jet d'un mégot par la fenêtre de la voiture sur les routes, avec l'opération Stop mégots.

26% des automobilistes jettent leurs mégots par la fenêtre

Selon Geraldine Poirault-Gauvin, responsable de la communication de la Fondation Vinci autoroutes, il y a un sérieux besoin d'informer les automobilistes : "une étude commandée auprès d'Ipsos révèle qu'un Français sur quarte jette ses déchets par la fenêtre, _plus d'un fumeur sur quatre jette son mégot par la fenêtre_".

Une étude menée au mois de juin avant que la France n'affronte cette vague d'incendies qui ravagent des milliers d'hectares. Selon Geraldine Poirault-Gauvin "les gens ne réalisent pas que le jet de mégots dans la nature peut entrainer un incendie. La responsable communication rajoute "qu'en un an, de vacances d'été à vacances d'été, seulement 1% des automobilistes fumeurs ont changé leurs habitudes. Il y a encore beaucoup de travail à faire."

La règle des trente

Des travaux de sensibilisation que mène toute l'année Luc Langeron, Directeur de l'Entente Valabre avec ses équipes. Il explique que "derrière un incendie la cause c'est souvent le mégot".

Le jet d'un mégot sur le bord des routes en été, entraine une réaction en chaine, c'est la règle des trente :"un mégot sera poussé vers le côté de la route avec un vent de 30km/h soit le souffle de la voiture, le mégot sur le bitume va garder sa chaleur parce qu'il fait 60° sur le goudron l'été. Et si l'hydrométrie est inférieure à 30%, nous sommes dans les conditions optimales pour un départ de feu".

Plus intéressant encore, une enquête menée sur une route départementale montre que sur 100 m, 2540 mégots ont été jetés en un an. A l'échelle de la France, on pourrait recouvrir sous quatre mètres la pelouse du Stade de France.

L'étude révèle également que les automobilistes qui habitent les zones propices aux incendies, notamment dans le sud de la France, jettent moins leurs mégots par la fenêtre de leur voiture que ceux des autres régions, car plus sensibles aux risques d'incendie. Un constat de moins en moins vrai quand on voit des mégas feux ravager la Bretagne.

Au-delà du risque d'incendie, rappelons qu'un mégot est capable de polluer 500 litres d'eau.