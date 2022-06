Jets d'eau, parcs ouverts plus tard, la ville du Mans met en place des mesures contre la canicule

La ville du Mans annonce une série de mesures pour faire face à la canicule. Les parcs et jardins resteront ouverts plus longtemps et des brumisateurs seront notamment mis en place pour les spectacles en extérieur.

La ville du Mans a activité son plan canicule pour faire face aux fortes chaleurs. Elle annonce qu'à partir de ce jeudi 16 juin, les parcs et jardins resteront ouverts plus longtemps. Le parc Monod fermera à 22h, le jardins des plantes à 21h30, l'Île aux Planches à 21h45 et le parc à fourrage à 22h, au lieu de 19h50 habituellement.

Un moyen de garantir un peu de fraîcheur notamment pour les sans-abris, la température y étant en moyenne plus basse de deux à cinq degrés. Les jeux et jets d'eau sont aussi programmé pour fonctionner en permanence de 10h à 22h.

Brumisateurs et fontaines à eau

Pour les événements en extérieur cet été et ce week-end, comme le festival le Mans fait son Cirque, des brumisateurs et des fontaines à eau ont été mises en place. La ville rappelle aussi que les agents des écoles, des crèches et des centres de loisirs sont particulièrement vigilants pour hydrater et rafraîchir les enfants.

Les personnes âgées vivant à domicile peuvent également profiter des espaces climatisés des Ehpads de la ville si elles en ressentent le besoin. Un numéro vert est accessible gratuitement au 0 800 71 09 11 pour alerter le CCAS de toutes situations à risque.