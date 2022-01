Jeu, danse, quizz, visio : le robot Cutii distrait les visiteurs d’un Ehpad des Landes

Guy et Mireille, deux résidents jouent à un quizz avec Cutii consacré au Canada. Cutii pose les questions et les deux résidents doivent cliquer sur une réponse parmi trois propositions « C’est pas mal mais ça fait à peine une heure que j’ai commencé donc pour l’instant, j’apprends, petit à petit. Il faut s’habituer, c’est un peu compliqué » confie Guy, 97 ans. Emilie Cazeaux, l’animatrice de l’Ehpad de Saint-Pierre-du-Mont, les aide à manipuler le robot, à se familiariser avec lui.0

Guy et Mireille s'apprètent à visiter un musée avec l'aide d'Emilie, l'animatrice © Radio France - Leïla Benjelloun

Une tablette améliorée pour rompre l'isolement

Cutii possède une fonction tactile et une fonction vocale. Cela permet de s’adapter à chaque résident. Comme sur une tablette, on peut jouer à des quizz, écouter de la musique ou encore visiter virtuellement des musées. Contrairement à une tablette, le robot est maintenu par un bras réglable en hauteur et repose sur un socle à roulette. Il est donc beaucoup plus facile d’utilisation pour un public peu habitué aux outils numériques.

Le robot contribue à rompre l’isolement des résidents les plus réticents à participer aux animations : « Il y a des personnes qui n’ont pas envie d’être dans le collectif, de faire des jeux d’adresse ou de sortir. Ça leur permet d’interagir un peu, de sortir de chez soi. Ça permet d’en faire un petit peu plus que ce qu’on fait nous dans le collectif car on est un animateur par Ehpad. C’est donc un petit plus qui nous permet de faire plusieurs activités en même temps » explique Emilie Cazeaux.

L'interface "loisirs" du robot Cutii © Radio France - Leïla Benjelloun

Le robot Cutii n'a pas vocation à se substituer à l'humain

A l’EHPAD de Saint-Pierre-du-Mont, le robot Cutii vient donc compléter les activités d’animation mais il ne remplacera jamais l’humain insiste Aurélie Rebeyrol, la directrice de l’Ehpad de Saint-Pierre-du-Mont prévient : « C’est vraiment un outil d’aide au quotidien pour l’animatrice. Si on le pouvait on mettrait d’avantage d’humain, évidemment car on sait qu’aujourd’hui c’est très compliqué dans les Ehpad au niveau du personnel. Mais on a vraiment voulu développer un outil qui puisse venir sur cet aspect numérique et ce virage numérique qu’on doit prendre et sur l’aspect ludique qu’il peut apporter aux résidents ». A terme, Aurélie Rebeyrol aimerait également développer la télémédecine grâce à Cutii.

L'EHPAD de Saint-Pierre-du-Mont a pu acquérir Cutii grâce à une subvention de 6000 euros de la fondation Crédit Agricole. Le robot va être testé par les résidents de l’Ehpad de Saint-Pierre-du-Mont. Si c’est concluant, les deux autres Ehpad de l’agglomération montoise en seront dotés.