JEU | Gagnez votre journée au Salon International de l'Agriculture à Paris

A l'occasion du Salon International de l'Agriculture, le Conseil Départemental de la Mayenne et France Bleu Mayenne s'associent pour vous offrir une journée au salon le mardi 28 février 2023 : découverte de produits locaux, du stand de la Mayenne, rencontres avec les éleveurs laitiers, percherons et syndicats du monde agricole et clôture par une soirée conviviale sur le salon. Une visite au coeur du salon pour 4 personnes avec transports et repas pris en charge

Répondez à la question ci-dessous pour être sélectionné en vue du tirage au sort

Le jeu est ouvert à compter du dimanche 12 février 2023 - 7h00 et ce jusqu'au vendredi 17 février 2023 - 15h30. Le tirage au sort a lieu parmi tous les gagnants dans le 16h 19h de France Bleu Mayenne le vendredi 17 février