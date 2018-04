Laval, France

Ce jeudi 12 avril, la salle du conseil municipal comptait une cinquantaine de personnes. Au programme de ce jeudi citoyen, les trois grands projets de la ville, c'est à dire l'aménagement du quartier Ferrié, du quartier de la gare et du centre-ville.

C'est surtout pour ce dernier projet que les Lavallois se sont déplacés. Le maire François Zochetto, à la tête de ce rendez-vous citoyen, précise 'il y a eu de nombreuses réunions sur l'aménagement du cœur de ville, qui inclut la rue du Général de Gaulle, le square de Boston, la rue de la Paix, la Place Jean Moulin et qui remonte jusqu’à la place du vieux château.'

Ce cœur de ville il faut lui redonner une identité forte, et pour ça la municipalité a lancé il y a quelques mois une grande concertation avec tous les habitants et commerçants du secteur 'entre 600 et 1000 habitants ont participé aux ateliers de concertation' indique le maire.

L'objectif était clair, les riverains du centre-ville ont défini un centre-ville idéal et ont dû trouver des idées d'aménagement avec des spécialistes. Ils ont proposé par exemple d'aménager la Place du 11 novembre, la rendre plus attractive, sans voiture mais plutôt avec des bars ou encore des magasins. Arnaud, restaurateur en plein centre de Laval a contribué à cette grande réflexion 'je suis directement concerné donc c'est normal de s'investir dans ce projet mais j'espère qu'il va arriver à terme.'

Parmi les autres propositions, le riverains demandent également de fluidifier l'accès au centre-ville, plus de voies piétonnes et cyclables ou encore de réaménager les berges de la Mayenne...La liste est longue! Une synthèse des différentes concertations sera d'ailleurs restituée aux Lavallois cet été.

Si pour le moment rien n'est encore fixé, l'aménagement du centre-ville pourrait débuter l'année prochaine.